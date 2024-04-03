Bursa\'da yaya geçidinden geçmeye çalışan annenin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

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Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan annenin ölümüne ve 2 çocuğun yaralanmasına sebep olan sürücü tutuklandı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Recep Ö. idaresindeki 16 AZV 313 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen anne Tuba Çival ve 2 çocuğu R.Ç. (14) ile M.Ç.'ye çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Tuba Çival'ı ilk müdahalesinin ardından çevrede bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Yaralanan R.Ç. ile M.Ç. ise çevre hastanelere kaldırıldı. Sürücü Recep Ö. ifadesi alınmak üzere olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Ağır yaralanan anne, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Sürücü tutuklandı

Annenin ölümüne ve 2 çocuğun yaralanmasına sebep olan otomobil sürücüsü Recep Ö. tutuklanırken, kazaya karışan diğer sürücü T.G ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA