Bursa'daki Orman Yangını Kontrol Altında

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Bursa'daki orman yangını kontrol altına alındı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan onlarca ekip müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Kestel ilçesi Aksu Köyü Kazancı Gölü mevkiinde çıktı. Dumanların yükseldiği gören çevredekiler durumu hemen 112 Ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekip sevk edildi. 1 helikopter 5 araç ve 16 personelin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.