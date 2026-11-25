Bursa'nın Gemlik ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında 90 yaşındaki Halil Çiçek hayatını kaybetti.

Yangın, Gemlik ilçesine bağlı Şahinyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden Büyükşehir itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede 90 yaşındaki Halil Çiçek'in cansız bedeniyle karşılaştı.

Çiçek'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.