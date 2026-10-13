Bursa Gürsu'da öne sürülen 3 bin TL ek ödeme eylemine jandarma müdahale etti - Son Dakika
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Bursa Gürsu'da öne sürülen 3 bin TL ek ödeme eylemine jandarma müdahale etti

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Bursa Gürsu\'da öne sürülen 3 bin TL ek ödeme eylemine jandarma müdahale etti
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Bursa Gürsu'daki toplu konutlarda site yönetiminin daha önce 4 bin 500 TL toplamasının ardından öne sürülen 3 bin TL ek ödeme talebine site sakinleri eylemle tepki gösterdi. Harcamaların belgesini isteyen sakinler jandarmanın müdahalesiyle dağıtıldı.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde bulunan toplu konutlarda yaşayan vatandaşlar, site yönetiminin daha önce topladığı 4 bin 500 TL'nin ardından 3 bin TL daha talep etmesine tepki göstererek eylem yaptı.

Bursa'nın Gürsu ilçesindeki toplu konutlarda site yönetiminin ek ödeme talebi vatandaşların tepkisine neden oldu. Daha önce güvenlik düzenlemeleri için para toplandığını belirten site sakinleri, yeniden ödeme istenmesine itiraz ederek kalabalık bir grupla site yönetiminin bulunduğu alana yürüdü. İddiaya göre site yönetimi, geçtiğimiz aylarda konutların çevresine çit çekilmesi, girişlere kapı yapılması, yaya ve araç geçişlerinin kayar kapı sistemiyle daha güvenli hale getirilmesi amacıyla vatandaşlardan 4 bin 500 TL topladı. Ancak aradan geçen sürenin ardından yönetimin vatandaşlardan 3 bin TL daha talep ettiği öne sürüldü. Vatandaşlar, ek ödeme kararına tepki gösterdi.

"Ben ticaret mi yapıyorum size fatura göstereyim"

Eylem sırasında site yönetimi ile vatandaşlar arasında harcamaların belgelendirilmesi konusunda tartışma yaşandı. Toplanan paraların nereye harcandığını öğrenmek isteyen bir vatandaş, yönetimi eleştirerek "Bu harcamalarınızı fatura olarak bize vermeniz gerekiyor" dedi. Vatandaşın talebine karşılık site yönetimi yetkilisinin, "Ben ticaret mi yapıyorum size fatura göstereyim" sözleriyle yanıt verdiği belirtildi. Yönetimin bu sözleri üzerine vatandaşların tepkisi daha da arttı.

"Avukatına selam söyle"

Tartışmalar devam ederken bir başka vatandaş da daha önce talep ettiği gider belgelerinin kendisine gönderilmediğini öne sürdü. Site yönetimi yetkilisine seslenen vatandaş, "Ben sizi avukata vereceğim. Avukatım bu giderlerin dokümanını istiyor. Onları ben sizden istedim ama siz bana atmadınız" ifadelerini kullandı. Vatandaşın sözlerine karşılık site yönetimi yetkilisinin, "Avukatına selam söyle, bizi mahkemeye versin. Ben mahkemeye dokümanları sunarım" diyerek cevap vermesi dikkat çekti. Bu ifadelerin ardından taraflar arasındaki sözlü tartışma daha da hararetlendi.

"Yönetim istifa" sloganları yükseldi

Yaşanan tartışmaların ardından site sakinleri, yönetimin bulunduğu alanda protestolarını sürdürdü. Kalabalık grup, "Yönetim istifa" sloganları atarak toplanan paraların nereye harcandığının açıklanmasını ve ek ödeme talebine ilişkin hesap verilmesini istedi.

Jandarma ekipleri müdahale etti

Tepkilerin büyümesi ve site yönetimi önünde kalabalığın toplanması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından kalabalık grup dağıtılırken, site sakinlerinin daha önce toplanan paraların kullanımına ve yeni ödeme talebine ilişkin itirazları devam etti.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaGüncelGürsuBursaEmlakSon Dakika

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