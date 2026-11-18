Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapımı devam eden inşaatta çalışan 62 yaşındaki işçi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Huzur Mahallesi Bahçelievler Sokak'ta bulunan inşaatta meydana geldi. İnşaatta çalışan Nurali Avcı (62), çalıştığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Durumu fark eden diğer işçiler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kalbi duran işçiye uzun süre müdahale etti. İlk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Avcı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Nurali Avcı'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.