Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik polislerinin uygulamasını görünce geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, ekiplerden kaçamadı. Ehliyetsiz sürücüye toplam 61 bin TL para cezası uygulanırken, kamyonet 30 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücünün annesinin polislere yönelik sözleri ise dikkat çekti.

Olay, İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücülere yönelik trafik uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama noktasında polis ekiplerini gören 20 GA 233 plakalı kamyonetin sürücüsü, geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı.

Ancak ekiplerin dikkati sayesinde kamyonet kaçamadan durduruldu. Araç üzerinde yapılan incelemelerde sürücü Umut P.'nin (20) ehliyetinin olmadığı, kamyonette ise mevzuata uygun olmayan standart dışı ses sistemi bulunduğu tespit edildi.

61 bin TL ceza kesildi

Ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, mevzuata uygun olmayan standart dışı ses/görüntü sistemi bulundurma veya kullanma suçundan ise 21 bin TL olmak üzere sürücüye toplam 61 bin TL idari para cezası uygulandı. Kamyonet ayrıca 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Kamyonetin trafikten men edilmemesi için sürücünün annesi A.P. ekiplere çeşitli gerekçeler sunarak oğluna yardımcı olmalarını istedi.

Polislere seslenen anne, "Dilenelim mi, hırsızlık mı yapalım komiserim? Ekmek param yok diyorum sana. Yapmış bir cahillik, affet. Ben annesiyim. Akıllı birisiyse Kur'an çarpsın. Zaten askerlik yapmadı. Eşim de gidiyor şimdi hasta. Yarın onu hastaneye götüreceğim. Çoluğuma çocuğuma acıyın. Sizi Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.