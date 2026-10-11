Bursa İnegöl İsaören\'de meyve bahçesindeki baraka yangında kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir barakada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, saat 22.30 sıralarında İnegöl'ün kırsal İsaören Mahallesi'nde meydana geldi. Meyve bahçesinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi.