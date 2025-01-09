Bursa İtfaiyesi 2024\'te 22 Bin 224 Olayı Müdahale Etti

3.Sayfa

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 2024'te 22 bin 224 olaya müdahale etti.

Kentte 31 istasyonda 695 personel, 140 araçla hizmet veren Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 2024 yılı verilerini açıkladı. Bursa itfaiyesi geçtiğimiz yıl 10 bin 754 yangın, 11 bin 110 kurtarma ve 360 diğer itfaiye hizmetleri olmak üzere 22 bin 224 olaya müdahale etti. Açıklamada ayrıca 50 bin 160 kişiye eğitim verildiği, olaylarla ilgili 2 bin 315 itfaiye raporunun hazırlandığı ve 303 denetim gerçekleştirildiği ifade edildi. - BURSA