Bursa Kestel'de samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika
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Bursa Kestel'de samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü

Bursa Kestel\'de samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
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Bursa'nın Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesi'nde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Yangına 5 araç ve 1 dron ekibinin yanı sıra BUSKİ ile diğer birimlerin su tankeri ve kepçeleriyle destek verildi; çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'nın Kestel ilçesinde samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Kestel ilçesi Erdoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, samanlıkta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı 5 araç ve 1 dron ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale çalışmalarına BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 2 kepçe, 1 jetting aracı ve 2 su tankeri, Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Tarım AŞ. tarafından ise 2 su tankeriyle destek verildi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Güncel, Kestel, Buski, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Kestel'de samanlık yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

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