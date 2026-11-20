Bursa'nın Mudanya ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçlardan biri yan yattı. Kazanın otobüs durağının hemen önünde yaşanması, durakta bekleyen vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Sürücünün emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaza, Mudanya Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde, Hacıbaba Camii yakınlarında, trafik ışıkları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Barış Sokak'tan ana caddeye çıkış yapan C.A. yönetimindeki 16 JD 185 plakalı otomobil ile ana cadde üzerinde seyir halinde olan Ş.Ö. idaresindeki 16 AZH 595 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri yan yatarak durabildi. Yan yatan araçta mahsur kalan sürücü, emniyet kemerini keserek kendi imkanlarıyla otomobilden çıkmayı başardı. Emniyet kemerinin bağlı olması sayesinde sürücünün araç içerisinde savrulmaktan kurtulduğu ve kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kazanın otobüs durağının hemen önünde meydana gelmesi nedeniyle durakta bekleyen vatandaşlar, otomobilin yan yattığını görünce büyük hayret ve korku yaşadı. Şans eseri durakta bekleyen vatandaşların kazadan etkilenmemesi muhtemel bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.