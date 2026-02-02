Mudanya Yolu sürücülere kabus yaşatıyor

Bursa- Mudanya yolu üzerinde her geçen gün artan çukurlar sürücüleri çileden çıkardı. Son iki gün içerisinde 50'den fazla araç sürücüsü, yol üzerindeki çukurlar nedeniyle tekerlek patlatınca polis ekiplerine başvurdu.

Bursa'nın doğusunda Ankara ve İstanbul yollarının birleştiği, batıda ise İzmir ve Mudanya istikametine ayrılan, yoğunluğun İstanbul'daki FSM Köprüsü'nden bile fazla yaşandığı Acemler Kavşağı'nı da barındıran Bursa-İzmir-Mudanya hattı, sürücüler için adeta çile yoluna dönüştü.

Polis ekipleri, son 2-3 gün içinde 50'den fazla araç için tutanak düzenlediklerini belirterek, raporların üç gün içinde e-Devlet sistemine yansıyacağını açıkladı.

Kazazedeler, "Bursa'nın yolları köstebek yuvasına döndü" diyerek isyan ederken, Mudanya yolunda hem geliş hem gidiş istikametinde çukurlar nedeniyle onlarca lastiğin parçalandığı ifade edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise yolun bakım ve onarım sorumluluğunun Karayolları Genel Müdürlüğü'nde olduğunu bildirdi. - BURSA