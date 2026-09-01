Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Hazine Sokak'ın kesiştiği noktada saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Şevket Y. ile yolcu Muhammed K., çarpışmanın etkisiyle yola savrulurken, yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu ile Hazine Sokak'ın kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde seyir halinde olan Şevket Y. (19) yönetimindeki 16 BND 212 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halindeyken Hazine Sokak'a dönüş yapan Kadir D. (19) yönetimindeki 16 PB 326 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Şevket Y. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed K. (18) yola savrularak yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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