Bursa Orhangazi'de villanın bahçesinden 500 bin liralık 30 güneş paneli çalındı - Son Dakika
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Bursa Orhangazi'de villanın bahçesinden 500 bin liralık 30 güneş paneli çalındı

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Bursa Orhangazi\'de villanın bahçesinden 500 bin liralık 30 güneş paneli çalındı
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Bursa Orhangazi'de bir villanın bahçesinden 30 güneş paneli, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Panellerin yaklaşık 500 bin lira değerinde olduğu belirtilirken jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir villanın bahçesindeki 30 güneş paneli, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Panellerin piyasa değerinin yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Orhangazi ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde iddiaya göre duvara merdiven dayayarak bir villanın bahçesine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bahçedeki toplam 30 güneş panelini alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık olayını fark eden villa sahipleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen jandarma ve Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, villanın bahçesinde inceleme yaptı. Jandarma ekipleri, güneş panellerini çalan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Panellerin piyasa değerinin ise yaklaşık 500 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa Orhangazi'de villanın bahçesinden 500 bin liralık 30 güneş paneli çalındı - Son Dakika
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