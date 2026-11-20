Bursa'da başka bir otomobille çarpışan motosikletli yere düşerken, yaralılara yardım etmek isteyen yaşlı adamın da aralarında bulunduğu 3 kişi başka bir otomobilin altında kaldı. Sürücü, yaralılara çarpıp başka bir araca da vurduktan sonra durmayarak olay yerinden kaçtı. Feci kaza sonrası 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

YARALILARA YARDIMA KOŞTU

Kaza, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindekiler yola savruldu. Kazayı gören yaşlı bir adam, yaralılara yardım etmek için yanlarına yöneldi. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobil, yerde bulunan motosikletlilere ve yardım etmek isteyen yaşlı adama çarptı. Hızını kesmeden yoluna devam eden sürücü, başka bir araca da çarparak kayıplara karıştı.

KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR

Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.