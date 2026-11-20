Bursa'da motosiklet kazasına yardıma giden yaşlı adama da otomobil çarptı, sürücü kaçtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Osmangazi ilçesindeki Çekirge Caddesi'nde motosikletle otomobilin çarpışmasının ardından yere düşenlerin yanına giden yaşlı bir adam, karşı yönden gelen otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Motosikletlilerle birlikte 3 kişiye çarpan ve ardından bir araca daha vuran sürücü durmadan uzaklaştı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken polis firari sürücüyü arıyor.
Bursa'da başka bir otomobille çarpışan motosikletli yere düşerken, yaralılara yardım etmek isteyen yaşlı adamın da aralarında bulunduğu 3 kişi başka bir otomobilin altında kaldı. Sürücü, yaralılara çarpıp başka bir araca da vurduktan sonra durmayarak olay yerinden kaçtı. Feci kaza sonrası 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
YARALILARA YARDIMA KOŞTU
Kaza, Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki motosiklet başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindekiler yola savruldu. Kazayı gören yaşlı bir adam, yaralılara yardım etmek için yanlarına yöneldi. Bu sırada karşı yönden gelen başka bir otomobil, yerde bulunan motosikletlilere ve yardım etmek isteyen yaşlı adama çarptı. Hızını kesmeden yoluna devam eden sürücü, başka bir araca da çarparak kayıplara karıştı.
KAÇAN SÜRÜCÜ ARANIYOR
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?