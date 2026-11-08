Bursa Osmangazi'de çatıyı saran alevler itfaiyece söndürüldü, o anlar kamerada - Son Dakika
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Bursa Osmangazi'de çatıyı saran alevler itfaiyece söndürüldü, o anlar kamerada

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Bursa Osmangazi\'de çatıyı saran alevler itfaiyece söndürüldü, o anlar kamerada
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Bursa Osmangazi\'de çatıyı saran alevler itfaiyece söndürüldü, o anlar kamerada
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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde tek katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bursa'da tek katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Kaynak: İHA
Osmangazi3. SayfaİtfaiyeGüncelBursaSon Dakika

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