Bursa Osmangazi\'de çatıyı saran alevler itfaiyece söndürüldü, o anlar kamerada

Bursa'da tek katlı evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde bulunan tek katlı evin çatısında çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Çatının alev alev yandığı anlar ise kameraya yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.