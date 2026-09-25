Bursa Osmangazi'de iki grubun tartışması vatandaşların araya girmesiyle sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Osmangazi'de iki grubun tartışması vatandaşların araya girmesiyle sona erdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa Osmangazi\'de iki grubun tartışması vatandaşların araya girmesiyle sona erdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, taraflardan birinin otomobille gelmesiyle gerginleşti. Çevredeki vatandaşlar araya girerek tartışmayı büyümeden ayırdı, yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflardan birinin olay yerine otomobille gelmesi üzerine gerginlik arttı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafların arasına girerek tartışmayı ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
Atıcılar MahallesiCep TelefonuOsmangazi3. SayfaOlaylarGüncelBursaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Marmara’da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü Marmara'da su hortumu: Kara bulutlardan denize sarkan huni dakikalarca görüldü
Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim Tatilde yumruklanan Aslıhan Yıldırım: İlk duruşmadan sonra tehdit edildim
Trabzon’da heyelan faciası Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber Trabzon'da heyelan faciası! Toprak altında kalan 2 çocuk babasından acı haber
Karaman’da çift ölü bulundu, ’Evde siyanür var, girmeyin’ notu çıktı Karaman'da çift ölü bulundu, 'Evde siyanür var, girmeyin' notu çıktı
9024’te akılalmaz olay Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı 90+24'te akılalmaz olay! Kaleci direğe yapıştı, penaltı boş kaleye atıldı
Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu Fon soruşturması kapsamında 750 milyon liralık varlığa el konuldu
09:17
Burak Yılmaz Süper Lig’e geri döndü İşte yeni takımı
Burak Yılmaz Süper Lig'e geri döndü! İşte yeni takımı
09:15
MASAK’ta casusluk soruşturması 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
MASAK'ta casusluk soruşturması! 2 şirkete kayyum atandı, 3 eski başkan ifade verecek
09:08
İzlemeyenler bin pişman Dün gece ortalık yandı
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
08:35
Bulgaristan’da seçime damga vuran kadın Cumhurbaşkanlığına aday oldu
Bulgaristan'da seçime damga vuran kadın! Cumhurbaşkanlığına aday oldu
08:15
Suudi Arabistan’dan Türkiye ve Pakistan’a ’acil’ toplantı çağrısı
Suudi Arabistan'dan Türkiye ve Pakistan'a 'acil' toplantı çağrısı
07:47
Netanyahu’ya BM’de büyük protesto Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Netanyahu'ya BM'de büyük protesto! Salonda kalan 5 ülke dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 09:39:33. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Osmangazi'de iki grubun tartışması vatandaşların araya girmesiyle sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei