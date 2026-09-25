Bursa Osmangazi\'de iki grubun tartışması vatandaşların araya girmesiyle sona erdi

Bursa'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma, vatandaşların araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflardan birinin olay yerine otomobille gelmesi üzerine gerginlik arttı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafların arasına girerek tartışmayı ayırdı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.