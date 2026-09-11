Bursa Özlüce\'de halı saha malzemeleri yandı, mahallede korku dolu anlar yaşandı

Bursa'da halı saha malzemelerinin bulunduğu alandan yükselen alevler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Özlüce 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı saha malzemelerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan alanın kuru otlarla kaplı olması, alevlerin çevreye sıçrama ihtimali nedeniyle mahallede korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.