Bursa Özlüce'de halı saha malzemeleri yandı, mahallede korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bursa Özlüce'de halı saha malzemeleri yandı, mahallede korku dolu anlar yaşandı

Bursa Özlüce\'de halı saha malzemeleri yandı, mahallede korku dolu anlar yaşandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Özlüce 29 Ekim Mahallesi'nde halı saha malzemelerinin bulunduğu alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Kuru otlarla kaplı alandan yükselen alevler mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, polisin olayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Bursa'da halı saha malzemelerinin bulunduğu alandan yükselen alevler, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşatırken, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Özlüce 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, halı saha malzemelerinin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yanan alanın kuru otlarla kaplı olması, alevlerin çevreye sıçrama ihtimali nedeniyle mahallede korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, olayla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı sürüyor.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, 29 Ekim, İtfaiye, Güncel, Bursa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Özlüce'de halı saha malzemeleri yandı, mahallede korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan gemide 2 Azerbaycan vatandaşı öldü
Sanayi sitesi Teksas’a döndü Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Kongo’da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi
Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı

13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
13:49
İsmail Kartal’a ulaşılamıyor Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
İsmail Kartal'a ulaşılamıyor! Telefonlarını kapattı, yöneticiler evine gitti
13:24
Ekrem İmamoğlu’na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası Siyasi yasak kararı da verildi
Ekrem İmamoğlu'na bir davadan daha 2 yıl 1 ay hapis cezası! Siyasi yasak kararı da verildi
13:21
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
Maltepe’de ev sahibi çifti öldüren kiracının ifadesi ortaya çıktı
12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 14:07:05. #7.13#
SON DAKİKA: Bursa Özlüce'de halı saha malzemeleri yandı, mahallede korku dolu anlar yaşandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement