Tarihi çarşıdaki acı bilanço ortaya çıktı: Küle dönen 6 işletme havadan görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi çarşıdaki acı bilanço ortaya çıktı: Küle dönen 6 işletme havadan görüntülendi

Tarihi çarşıdaki acı bilanço ortaya çıktı: Küle dönen 6 işletme havadan görüntülendi
30.06.2026 16:27  Güncelleme: 16:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı'nda çıkan yangında 6 işletme kullanılamaz hale geldi. Yaklaşık 30 milyon lira maddi zarar oluşurken, yangın dronla görüntülendi. Can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın tarihi Kayhan Çarşısı'nda yangın sonrası acı bilanço ortaya çıktı. 6 işletmenin zarar gördüğü yangında mali zarar yaklaşık 30 milyon liraya ulaşırken, küle dönen işletmeler ise dronla görüntülendi.

Yangın sabah saatlerinde tarihi Kayhan Çarşısı üzerinde bulunan bir mobilya imlathanesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun mücadelesi sonrası kontrol altına alınan yangında 6 işletme zarar gördü. Olay yerine Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba da gelerek yangın bölgesinde çalışmaları yakından izledi. Yangına 17 araç yaklaşık 100 personel katıldı.

30 milyonluk zarar

Yangın sonrası acı bilanço ortaya çıktı. Yangında 13 işletmenin 6'sı neredeyse kullanılamaz hale geldi. Acı tablo, dron ile görüntülendi. Bölge esnafı, "Sabah saatlerinde çıktı. Elektrik tellerinin yüksek ısıya dayanamadığını düşünüyoruz. Çünkü elektrik tellerinin olduğu bölgeden dumanlar çıkmaya başladı. Fakat içeride mobilya olduğu ve ahşap yapıda binalar olduğu için hızla yayıldı. Daha sonra buraya çok sayıda ekip geldi. Yaklaşık 1-2 saate süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. Çok şükür can kaybı yok ama mali zarar büyük oldu" dedi.

Ekiplerin çalışmalarının ardından yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Ekonomi, Kayhan, Bursa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi çarşıdaki acı bilanço ortaya çıktı: Küle dönen 6 işletme havadan görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan’dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz Yunanistan'dan Türkiye için sürpriz teklif: Bazı Avrupalı ortaklarınız istemiyor ama biz samimiyiz
Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar’dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda Serbest bırakılan Tamar Yanrıyar'dan açıklama: Cumhurbaşkanıma canım feda
Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada Sıcağın etkisiyle sirke dolu pet şişenin patladığı an kamerada
Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü Buğday tarlasında çıkan yangın, akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü
Pezeşkiyan: Katar’daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek Pezeşkiyan: Katar'daki 6 milyar dolarlık dondurulmuş varlığımız iade edilecek
Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti Berlin’de polis TOMA’larla halkı serinletti

16:13
Begona Gomez’den NATO Zirvesi İçin İzin Talebi
Begona Gomez'den NATO Zirvesi İçin İzin Talebi
16:06
Büyükçekmece’de korkutan yangın Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
14:57
Özgür Özel’den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane’yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan’ı eleştiriyor
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor
14:47
İstanbul’da yarın “yapışkan“ kabusa dikkat Yılın en sıcak günü olacak
İstanbul'da yarın "yapışkan" kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak
14:36
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor İşte yeni maaşlar
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar
13:27
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Katar: ABD ve İran arasında üst düzey bir görüşme planlanmamıştır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2026 16:50:01. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi çarşıdaki acı bilanço ortaya çıktı: Küle dönen 6 işletme havadan görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.