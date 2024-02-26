Bursa-Yalova Karayolunda Yaya-Motosiklet Kaza: 2 Yaralı

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Bursa- Yalova karayolunda motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Bursa-Yalova karayolu, Orhangazi geçişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Süleyman Taha S. (22) idaresindeki 16 AZK 661 plakalı motosiklet, Yalova'dan Bursa istikametine doğru seyir halindeyken, ana yolda orta refüjde açılan çitlerden karşıdan karşıya geçmek isteyen Harun G.'ye (56) çarptı.

Motosiklet savruldu

Kaza sonrasında motosiklet savrulurken, motosiklette yolcu konumunda bulunan İlayda G. (19) motosikletten savrularak yaralandı. Sürücü ve motosiklet yolcusunun kasklı olduğu kazada ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İlayda G. ile hafif yaralı olan yaya Harun G. olay yerine sevk edilen ambulans ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, günlük yoğun bir trafik akışının meydana geldiği Yalova-Bursa karayolu Orhangazi geçişinde refüjdeki çitlerin sökülerek yayaların kullanması tepkilere neden oluyor. - BURSA