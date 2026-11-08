Bursa Yenişehir'de çiftlikte demir sopalı saldırı 2 yabancı uyrukluyu ağır yaraladı - Son Dakika
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Bursa Yenişehir'de çiftlikte demir sopalı saldırı 2 yabancı uyrukluyu ağır yaraladı

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Bursa Yenişehir'deki çiftlikte gece çıkan tartışma demir sopalı saldırıya dönüştü; yabancı uyruklu 2 kişi ağır yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunan yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, kaçan şüpheli için jandarma çalışma başlattı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir çiftlikte çıkan olayda, yabancı uyruklu 2 kişi demir sopayla darbedilerek ağır yaralandı. Olayın şüphelisi kaçarken, jandarma ekiplerinin şahsı yakalamak için çalışmaları başlattığı öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesine bağlı Toprakocak Mahallesi'nde bulunan çiftlikte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftlikte bulunan yabancı uyruklu Kiumenz A. (21), henüz bilinmeyen bir nedenle aynı çiftlikte çalışan Abdul Khalil R. (31) ve Sultan Sanjar A. (28) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kiumenz A.'nın demir sopayla iki kişiye saldırarak darbettiği iddia edildi. Saldırıda yaralanan 2 yabancı uyruklu şahıs, çiftlik sahibi tarafından Yenişehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçtığı belirtilen şüpheli Kiumenz A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili adli tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA
YenişehirJandarma3. SayfaGüncelBursaSon Dakika

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