Bursa Yıldırım\'da otomobilin çarptığı yaya hafif yaralandı, kaza anı kamerada

Bursa'da Tofaş marka otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya hafif şekilde yaralanırken, otomobilin ön camı kırıldı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkan otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya savrulurken, otomobilin ön camı kırıldı. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin ara sokaktan caddeye yanlayarak çıktığı ve karşıya geçmeye çalışan kişiye çarptığı görüldü.