Bursaspor Stadyumunda Yangın Paniği

3.Sayfa

Bursaspor maçına katılan yaklaşık 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda kartonların yanması nedeniyle onlarca ekip teyakkuza geçti.

Bursaspor-Kuşadasıspor mücadelesini izlemek için Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'na gelen 40 bin taraftarın bulunduğu stadyumda ilk yarı golsüz biterken, devre arasında tribünlerde bulunan kartonlar alev aldı. Kısa sürede dumanların yükselmesiyle durum 112 ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine onlarca itfaiye aracı sevk edilirken yangın büyümeden kontrol altına alındı. Ev sahibi takımın 4-1 yendiği karşılaşmada yangın paniği ise kameraya anbean yansıdı. - BURSA