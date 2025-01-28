Buse Ateş'in Dava Süreci Ertelendi

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Darp edildiği iddiasıyla öldürülen kadının davası ertelendi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde eşi Buse Ateş Suna'yı darbederek ölümüne neden olduğu iddia edilen sanığın duruşması 11 Marta ertelendi.

Tekirdağ Adliyesindeki 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Enis Suna, Buse Ateş Suna'nın annesi Ayşe ve babası Yaşar Ateş,Tekirdağ Barosuna kayıtlı avukatlar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada Sanık Enis Suna, suçlamaları kabul etmedi beraatini talep etti.

Buse Ateş Suna'nın avukatı Onur Tatar, duruşmada, Buse Ateş Suna'nın 4 Şubat 2024 tarihinde 112'yi arayarak darp edildiğini ve ambulans talep ettiğini, Buse Ateş Suna'nın Hastanede tutulan Jandarma tutanağında da eşi tarafından darp edildiğinin tutanaklarda geçtiğini belirtti. Ayrıca Tatar, Buse Ateş Suna'nın olayın olduğu gün darp şikayeti ile acile gittiğini ve acil doktorunun herhangi bir tetkik gerçekleştirmediğini taburcu olduktan 24 saat sonra ise baş dönmesi şikayeti ile acile giden Buse Ateş Suna'nın yapılan tetkikler sonucu beyin kanaması geçirdiğinin tespit edildiğini belirtti. Buse Ateş Suna'nın avukatı Onur Tatar, olayın yaşandığı ilk gece Buse Ateş Suna'ya tetkikleri yapmayan Şehir Hastanesi Doktoru hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Duruşmadamütalaasını açıklayansavcı,sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbethapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Enis Suna'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Mart'a erteledi.

Davanın avukatı Onur Tatar duruşmadan sonra yaptığı açıklamada, "Buse ateş'in eşi tarafından katledilmesi ile sonuçlanan bugün taleplerimiz ve iddialarımız doğrultusunda sanığın eşini kasten öldürme fiili neticesinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması sayın Cumhuriyet savcılığınca talep edilmiştir. Biz de bu talebe uygun görüyoruz" dedi.