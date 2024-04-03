BUSKİ'nin çatısına çıkan şahıs, 1 saatlik çabanın sonunda ikna edildi
BURSA - Bursa'da Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi'nin Acemler'deki ek hizmet binasının çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Şahıs 1 saatlik çabanın ardından ikna edildi.
Olay, saat 13.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ek hizmet binasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, emekli olduğu öğrenilen Öner A. 6 katlı binanın çatı katına çıktı. İntihar girişiminde bulunan Öner A.'yı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri şahsın atlama tehlikesine karşı hava yastığı açarak tedbir aldı. Polis ekipleri ise çatıya çıkarak intihar girişiminde bulunan şahsı ikna etmeye çalıştı. Polis ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabası ile birlikte şahıs intihardan vazgeçti. Çatıdan indirilen Öner A. olay yerinde bekleyen ambulansta sağlık kontrolleri yapılarak daha sonra polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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