Büyükbaş hayvan hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika
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Büyükbaş hayvan hırsızlığına 3 gözaltı

Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheli araç ve içerisindeki şahıslar, kamera ve yol güzergahında yapılan inceleme sonucunda tespit edildi. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

05.06.2024 17:11
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Büyükbaş hayvan hırsızlığına 3 gözaltı

SAMSUN - Samsun'da jandarma tarafından yapılan çalışma sonucu 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1 adet büyükbaş hayvanın çalınması olayı ile ilgili Samsun İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışmaları neticesinde, kamera ve yol güzergahında yapılan incelemede tespit edilen şüpheli araç ve içerisinde olduğu belirlenen G.G., İ.G. ve H.G isimli şahıslar yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükbaş hayvan hırsızlığına 3 gözaltı - Son Dakika

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