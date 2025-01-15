Büyükçekmece'de Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Büyükçekmece'de Bıçaklı Saldırı

Psikolojik sorunları olan öğrenci, müdür yardımcısını bıçaklayarak tutuklandı.

15.01.2025 18:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükçekmece'de bir meslek lisesinde psikolojik rahatsızlığı olan ve kadın müdür yardımcısını bıçaklayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz'daki bir meslek lisesinde yaşanmıştı. Edinilen bilgilere göre, 16 yaşındaki B.Y.E isimli erkek öğrenci, müdür yardımcısının odasına gelerek bilgisayardan bir şeye bakma bahanesiyle kadın müdür yardımcısını boğazından bıçakla yaralamıştı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Müdür yardımcısını bıçaklayan B.Y.E. ise olay sonrası okuldan kaçarak uzaklaşmıştı.

Şüpheli kısa süre sonra Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorgusu tamamlanan B.Y.E, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardındın zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Devamsızlıklarının silinmesini istedi"

Polisin yaptığı araştırmada B.Y.E.'nin müdür yardımcısı Ş.Ç.'den ile devamsızlıklarının silinmesini istediği ve müdür yardımcısının bunu yapmaması üzerine olayı gerçekleştirdiği ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Büyükçekmece, Güvenlik, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Bıçaklı Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:10 Hamas’tan Gazze’deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı
22:09 Joe Biden’dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi
20:38 Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
19:52 Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
08:36 ABD’yi küle çeviren yangında bir mucize daha Görenler inanamadı ABD'yi küle çeviren yangında bir mucize daha! Görenler inanamadı
08:34 Mehmet Emin Ekmen: ’’Kürt meselesinin terörsüz çözümü Türkiye’ye büyük kazanımlar sağlar’’ Mehmet Emin Ekmen: ''Kürt meselesinin terörsüz çözümü Türkiye'ye büyük kazanımlar sağlar''
08:23 Guardiola genç taraftarları azarladı: Bir daha gelmeyin Guardiola genç taraftarları azarladı: Bir daha gelmeyin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 23:00:09. #1.12#
SON DAKİKA: Büyükçekmece'de Bıçaklı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.