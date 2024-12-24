Büyükçekmece'de cinayet: Otoparkta vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Büyükçekmece'de cinayet: Otoparkta vurulmuş halde bulundu

Büyükçekmece'de apartman otoparkında vurulmuş Bora Engin'in hayatını kaybettiği bildirildi.

24.12.2024 23:03
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Büyükçekmece'de apartman otoparkında bir kişi vurulmuş halde bulundu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de 4 katlı bir apartmanın otoparkında 42 yaşındaki Bora Engin isimli vatandaş silahla vurulmuş halde buldu.

Olay, Sabah 07.00 sıralarında Büyükçekmece Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Caddesinde yaşandı. Bulunandı. 42 yaşında Bora Engin isimli vatandaş yaşadığı 4 katlı apartmanın otoparkında bina sakinleri tarafından silahla vurulmuş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Engin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri de olay yerinde çalışma başlattı. 42 yaşındaki adamın cenazesi biten incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan, Bora Engin'nin 11 yaşında kızı olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Cinayet, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de cinayet: Otoparkta vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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