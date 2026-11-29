Büyükçekmece'de iş makinesi sürücü hakimiyetini kaybedince devrildi, yaralanan yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Büyükçekmece'de yokuş aşağı seyreden iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Olayda yaralanan olmazken, iş makinesi hasar gördü ve inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yokuş aşağı seyir halindeki iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada yaralanan olmadığı öğrenildi.
Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece ilçesi Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı ilerleyen iş makinesi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, iş makinesinde hasar oluştu.
Olayın ardından kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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