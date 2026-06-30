Büyükçekmece'de Kuru Ot Yangını

Büyükçekmece'de geniş arazide kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın, havadan görüntülendi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Çakmaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen çok sayıda ekip alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangın havadan da görüntülendi. - İSTANBUL