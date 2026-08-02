Büyükçekmece\'de Motosiklet Kazası, Trafik Kilitlendi

İstanbul Büyükçekmece E-5 kara yolunda meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralanırken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Yaşanan trafik yoğunluğu dron ile havadan da görüntülendi.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Büyükçekmece E-5 kara yolunda otomobil ile bir motosikletin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerine yapılan sürücü, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kilometrelerce oluşan araç kuyruğu dronla havadan görüntülendi.