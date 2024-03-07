Büyükçekmece\'de Otizmli Genci Darp Eden Şüpheli Serbest Bırakıldı

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Büyükçekmece'de özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde otizmli genci darp ettiği iddia edilen şüpheli, bugün görülen duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, geçtiğimiz ay Büyükçekmece'de bulunan özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde yaşanmıştı. İddiaya göre, merkezde eğitim alan Kadir A. isimli otizmli genç, merkezde eğitimi olmadığı halde çalıştırıldığı söylenen şüpheli V.B. tarafından sopayla darp edilmesi üzerine çocuklarının vücudunda darp izi gören aile şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine V.B. gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili ilk duruşma Büyükçekmece Adliyesi'nde görüldü. V.B. duruşma sonrası mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Duruşma sonrası adliye önünde müştekinin avukatları Çiğdem Güneş, Umut Eren Özkan ve Muhammet Arif Ağırman tarafından ortak açıklama yapıldı. Avukatlar adına konuşan Umut Eren Özkan, 6 Şubat tarihinde olayın yaşandığını hatırlatarak, "Müvekkilimiz özel bir kurumda eğitim ve rehabilitasyon aldığı sırada bir öğretmen tarafından şiddete uğramış ve sopayla kendisine defalarca vurulmuştur. Bu olay sebebiyle 2 kez ayrı ayrı soyunma odasına götürülüyor. Kurumdaki sopayla dövülüyor. Duruşma esnasında sanık olayın yaşandığı 2 hafta öncesinde bu olayların sürekli yaşandığını ve sürekli olduğunu bunların kurumda bu konulara göz yumulduğunu beyan etti. Bu beyanlar noktasında da biz üst seviyeden ceza almasını ayrıca kovuşturmanın genişletilmesini diğer öğretmenlerle ilgili beyanda bulunduk" dedi.

"1 aylık tutukluluk süresinde tahliye olmaması gerektiğini düşünüyoruz"

Avukat Özkan, "Hiçbir otizmli bireyin böyle bir şiddete maruz kalmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Bunun hukuksal boyutunun yanında vicdani boyutunun da olduğu kanaatindeyiz. Bu taleplerimiz savcılıkla kabul görüldü, fakat mahkeme bu taleplerimizi reddederek sanığın tahliyesine karar verdi. Bu olay sebebiyle sanığın 1 aylık tutukluluk süresinde tahliye olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kanunda bile beden ve ruh sağlığı açısından kendisini savunamayan bireylerle ilgili özel hükümler var. Bu hükümler doğrultusunda da cezalar zaten artırıcı sebepler. Bu artırıcı süreçler de göz önünde bulundurulduğu bir aylık tutukluluk süresinin çok yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Bu konudaki itirazlarımızı zaten yapacağız toplumunda bizle beraber olduğunu biliyoruz" diye konuştu.

Özkan, sanık V.B.'nin duruşmadaki ifadesiyle ilgili, "Bir anlık gafletle bunları yaptığını müvekkilimin kendisini dinlemediği dinlememesi sebebiyle bunları yaptığını otoritere kuramadığını bu sebeple götürüp sakin bir yerde kendisine karşı dikkatini vermesi için soyunma odasına götürdüğünü söyledi. Daha sonrasında ise müvekkilimin sanığı dinlememesi sebebiyle bir anlık gafletle omzuna vurmasından bahsetti ancak dosyaya sunduğumuz fotoğraflarda sadece 2 kere omza vurma değil bacaklarda omuzlarda ve sırt bölgesinde ciddi yaralanmaların olduğunu sunduk" şeklinden konuştu. - İSTANBUL