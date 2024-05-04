Büyükçekmece'de Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Ölü, Yaralılar Var - Son Dakika
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Büyükçekmece'de Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Ölü, Yaralılar Var

Büyükçekmece\'de Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Ölü, Yaralılar Var

Büyükçekmece'de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil seyir halindeki bir tırın altına girdi. Kazada otomobilde sıkışan bir kişi hayatını kaybederken, tırın ve otomobilin sürücüleri yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.05.2024 05:29
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Büyükçekmece'de gece saatlerinde kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki tırın altına girdi. Kazada araç içerisinde sıkışan 1 kişi hayatını kaybederken tırın ve kaza yapan aracın sürücüleri ise yaralandı.

Kaza, saat 01.45 sıralarında Büyükçekmece E5 Karayolu Edirne istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre kontrolden çıkan E.M. (42) idaresindeki 35 KH 1721 plakalı otomobil, E5 üzerinde seyir halinde olan S.G. idaresindeki 76 DE 334 plakalı tıra arkadan çarparak tırın altına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti. Kazada tır sürücüsünün yaralandığı öğrenilirken tırın altına giren otomobilin sürücüsü E.M. ve yan koltukta bulunan Ahmet Andırın (58) araç içerisinde sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmaları sonucu sürücü E.M. bulunduğu yerden yaralı şekilde kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekipleri yan koltuktaki Ahmet Andırın'ın ise olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemelerini tamamlamalarının ardından Ahmet Andırın'ın cenazesi ceset torbasına koyularak ambulansla en yakındaki hastane morguna götürüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu tırın altına sıkışan araç bulunduğu yerden çıkarılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükçekmece'de Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Ölü, Yaralılar Var - Son Dakika

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