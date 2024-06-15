Büyükçekmece'de Sahibinin Elinden Kaçan Boğa Yakalandı

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Büyükçekmece'de sahibinin elinden kaçan boğa uzun uğraş sonrasında belediye ekiplerinin desteğiyle yakalandı. Boğanın kamyonete vurduğu anlar ve vatandaşların ilginç tepkileri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Büyükçekmece Tepecik'te yaşandı. Edinilen bilgilere göre taşınmak için araca konulacağı esnada kurbanlık boğa vatandaşların elinden kaçtı. Ara sokaklarda kaçan boğa, sahibine zor anlar yaşattı. Bir kamyonetin tepesine çıkan vatandaşlar boğayı yakalamak için uzun süre uğraşırken Büyükçekmece Belediye ekiplerinin de desteğiyle yaklaşık 1 saat sonra boğa yakalanarak sahibine teslim edildi. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL