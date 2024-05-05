Çağlayan\'da Tek Tekerlekli Motosiklet Kazası

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Çağlayan'da cadde ortasında motosikletle tek tekerlek giden bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Bir scooter kullanıcısı ve yayanın kıl payı ölümden döndüğü kazada yaralanan olmadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz ay saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda motosikletiyle cadde üzerinde seyreden sürücü, bir anda aracının önünü kaldırarak tek tekerlek ilerlemek istedi. Bunun üzerine hızını ayarlayamayan motosikletli direksiyonun kontrolünü kaybederek yerde sürüklenmeye başladı.

Scooter sürücüsü ve yaya kıl payı kurtuldu

O esnada caddede yoğun insan olması dikkat çekerken, bir scooter sürücüsü ve yaya motosikletliyle çarpışmaktan saniyelerle kurtuldu. Kaza yapan gence çevredeki vatandaşlar ve esnaf yardıma koşarken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Yaşananlar bir dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL