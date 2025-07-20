Çakar Lamba Ceza Rekoru: 276 Bin TL

Çorum'un Alaca ilçesinde, yetkisiz çakar lamba kullanan sürücüye ve araç sahibine toplamda 276 bin TL para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, araç da 30 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Alaca İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, gelen ihbar üzerine yaptıkları denetimde 06 EHM 128 plakalı aracın, geçiş üstünlüğü sağlamak amacıyla usulsüz şekilde çakar lamba kullandığını belirledi. Aracın sürücüsü Y.U. ile araç sahibi hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca yasal işlem başlatıldı. Sürücüye ve araç sahibine toplamda 276 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücü Y.U.'nun ehliyetine 30 gün el konulurken, araç da 30 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ÇORUM