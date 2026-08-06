Çalınan 22 Büyükbaş Hayvandan 15'i Bulundu - Son Dakika
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Çalınan 22 Büyükbaş Hayvandan 15'i Bulundu

Çalınan 22 Büyükbaş Hayvandan 15\'i Bulundu
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Ağrı'da çalınan büyükbaş hayvanlardan 15'i Doğubayazıt'ta bulundu, arama çalışmaları sürüyor.

Ağrı'da geçtiğimiz günlerde çalınan 22 büyükbaş hayvanla ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Güvenlik güçlerinin çevre il ve ilçelerde sürdürdüğü yoğun çalışmalar sonucunda, çalınan hayvanlardan 15'i Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe köyü yakınlarında bulundu.

Edinilen bilgilere göre, hırsızlık olayının ardından Ağrı İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde çevre illerde alarma geçildi. Şüphelilerin kaçış güzergahını belirlemek amacıyla güvenlik kamerası kayıtları tek tek incelenirken, zanlıların daha önce Balıkgölü çevresindeki kameralara da yansıdığı öğrenildi.

Çalışmaların sürdüğü sırada, Doğubayazıt ilçesine bağlı Dalbahçe Köyü yakınlarında başıboş dolaşan büyükbaş hayvanlar olduğu yönünde ihbar alan jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Olay yerinde yapılan inceleme ve küpe numarası kontrolleri sonucunda bulunan 15 hayvanın, Ağrı'da çalınan 22 büyükbaş hayvandan olduğu tespit edildi.

Bulunan hayvanların sahibine teslim edilmesi için gerekli işlemler başlatılırken, kayıp olan 7 büyükbaş hayvanın bulunması amacıyla jandarma ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan. olayın faillerinin yakalanmasına yönelik soruşturmanın da çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Doğubeyazıt, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çalınan 22 Büyükbaş Hayvandan 15'i Bulundu - Son Dakika

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