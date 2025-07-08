Çalınan Araç Germencik\'te Bulundu

Aydın'ın İncirliova ilçesinde çalınan araç, jandarma ekiplerince aynı gün Germencik ilçesinde bir benzin istasyonunda terk edilmiş halde bulundu.

Olay, İncirliova ilçesi Erbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.A. isimli şahsın evinin önünde bulunan araç, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. İhbar üzerine bölgeye gelen İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan araştırma ve detaylı analiz sonucu çalınan araç, Germencik ilçesi Mursallı Mahallesi'nde kullanılmayan bir benzin istasyonunda terk edilmiş olarak aynı gün bulundu. Çalışmalar sonunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ve 13 adet suç kaydı olduğu tespit edilen R.T. (33) isimli şüpheli şahıs Germencik ilçesi Ömerbeyli Mahallesi'nde yapılan operasyon ile yakalandı. Çalınan araç ruhsat sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN