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Çalınan kamyoneti parçalayan tamirci kamerada

Kamyonu parçalarına ayıran tamirci yakalanınca," Parçaları göle attım" dedi

ADANA - Konya'da çalınan kamyonun Adana'da bir tamircide parçalara ayırılması saniye saniye görüntülenirken, polis tarafından yakalanan ve tutuklanan işyeri sahibi, "50 bin TL karşılığında parçalamam için getirdiler, korkunca aracın parçalarını göle attım" diye kendisini savundu.

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nden 15 Mart günü park halindeki bir kamyonet çalındı. Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, aracın parçalanmak üzere kente getirildiği ihbarını aldı.

Bunun üzerine ekipler PTS kayıtlarını inceleyerek kamyonun gidiş güzergahını çıkarttı. Kamyonun en son Ferdi Ş. isimli bir kişinin tamirhanesine girdiği belirlendi.

Oto hırsızlık polisleri tamirhaneye yaptığı operasyonda Ferdi Ş. gözaltına alındı. Kamyon ise tamamen parçalanmış vaziyette parçalarının bir kısmı bulundu.

Emniyetteki ifadesinde Ferdi Ş.," Ben kaynakçılık yaparım, tanımadığım 2 erkek şahıs kamyonu 50.000.TL karşılığında parçalamam için işyerime getirdiler, kamyonu parçalarına ayırdım daha sonra şahıslara ulaşamayınca bir şeylerin ters gittiğini anlayıp korktum, aracın parçalarını bilmediğim bir yerde göl içerisine attım" diye kendisini savundu. Ferdi Ş. ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.