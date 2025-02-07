Çam Dağı'nda Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

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Sakarya'nın Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı'nda yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan 25 araç, belediye ve karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Yoğun kar yağışı sebebiyle Kocaali ile Hendek ilçeleri arasında kalan 900 rakımlı Çam Dağı ulaşıma kapandı. Bu alanda mahsur kalan 25 araç, ilçe belediyesi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekiplerinden yardım istedi. Bölgede çalışma gerçekleştiren ekipler, araçları mahsur kaldıkları yerden kurtardı. - SAKARYA