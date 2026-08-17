Çamardı'nda Motosiklet Kazası: 2 Yaralı
Yağış nedeniyle kontrolden çıkan motosiklet kazasında 2 kişi yaralandı, sağlık ekipleri sevk edildi.
Niğde'nin Çamardı ilçesinde yağış nedeniyle kontrolden çıkan motosikletin kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çamardı ilçesi Beyazkışlakçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 01 AYF 978 plakalı motosikletin sürücüsü, yağış nedeniyle hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada motosiklette bulunan 2 kişi yaralanırken, bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İHA
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