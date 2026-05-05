Cami Hırsızı Kamerada

Burdur'da camideki 2 sadaka kutusunda bulunan paraları çalan şüpheli caminin kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızlık anı yer alırken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, dün öğle saatlerinde İnönü Bulvarı üzerinde bulunan Kameriye Camisi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, camiye giren 1 şahıs caminin içinde bir süre vakit geçirdikten sonra camide bağış kutusunu açmaya çalıştı. Kısa süre içinde bağış kutusundaki paraları almayı başaran şahıs, daha sonrasında camiden hızla uzaklaştı. Cami cemaatlerinden Celal Kayaoğlu, "Dün camimizde bir hırsızlık olayı olmuş. Caminin içeresindeki bağış kutusunu çalmışlar" dedi.

Hırsızlık anı ise camideki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüde şüphelinin camiye girişi, caminin içerisinde bir süre vakit geçirmesi ve bağış kutusunu açması yer alıyor. - BURDUR