Camı kırıp eve girdikten sonra eşinin sevgilisini defalarca kez bıçaklamıştı...Tutuklu 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
ZONGULDAK - Zonguldak'ta kendisine boşanma davası açan eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen'i bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Mustafa K. ve ona yardım eden 2 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebiyle dava açıldı.
Edinilen bilgiye göre olay geçen yıl 3 Nisan günü Çaycuma ilçesine bağlı Ahatlı köyünde yaşandı. Neriman K., eşi Mustafa K.'ya boşanma davası açarak kardeşinin evine yerleşti. Daha sonra eşi Neriman K.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Yaşar Esen ile birlikte yaşadığını öğrenen koca, yanına 3 kişiyi alarak evi bastı.
Eve camdan girip defalarca bıçakladı
Camdan eve giren Mustafa K., Yaşar Esen'i 8 yerinden bıçakladı. Esen kanlar içerisinde kalırken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Esen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa K. ile Umut K., Soner K. ve Umut Ç. Jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa K., Umut K. ve Umut Ç. ise nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Anlattıkları kan dondurdu
Olaydan sonra ifadesine başvurulan Neriman K. sahura kalktığı vakit kapının çaldığını; Mustafa K. ve çocuklarının seslendiğini duyunca "Buradan gidin, jandarmayı aradım. Birazdan gelirler" dediğini söyledi. Bu sırada Mustafa K.'nın camı kırarak içeri girdiğini anlatan Neriman K., "Mustafa o sırada camı kırdı içeri girdi, çocuklar da kapıdan içeri girdi. Mustafa çocukların hepsinin eline bıçak vermiş. Yaşar da o esnada yatak odasından bıçağını almaya gitmişti. Yaşar'ın üstüne çullandılar. Sopayla dövüyorlardı. Çıkan arbedede Yaşar göğsüne aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde kaldı. Sonra hepsi evden çıkarak kaçtı" dedi.
"Ben Yaşar'ı bıçakladım, suçu siz üstlenin" teklifinde bulundu
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Mustafa K., Umut Ç. ve Umut K. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.
Olaydan sonra suçlamaları reddeden Mustafa K., ilk ifadesinde olayı inkar ederek, "Ben Karabük'teydim. Olaydan haberim yok, çocuklar yapmış. Çocuklar beni aradı 'Kozcağız'a bizi almaya gel' diye. Ben de kalkıp Kozcağız'a gittim. Olayla ilgili hiçbir bilgim yok. Eve giderken polis ekipleri durdurunca öğrendim. Yaşar Esen'i kim niye öldürdü, bilmiyorum. Aracımdan çıkan bıçakları da bilmiyorum" dedi.
Ancak iddianamede Mustafa K.'nin olaydan sonra üzerindeki pantolonda Yaşar Esen'e ait DNA'ya rastlandığı tespit edildi. Mustafa K.'nın ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu iddianamede yer aldı.
Umut K.'nin arkadaşı olan tutuklu sanık Umut Ç., olay gecesi yaşananlara ilişkin "Mustafa K, oğlu Umut K.'yi arayıp 'Toplayabildiğiniz kadar adam toplayın' dedi. Bizi aldı ve yola çıktık. Mustafa; Neriman K. başka erkekle yatıyor. Namus meselesi' diyerek paspasın altından 3-4 tane bıçak çıkarıp vermek istedi. Ben almadım. Eve varınca Yaşar Esen'i camdan uygunsuz gördük, küfür etti. İlk Mustafa, sonra Umut K., ben ve S.T. camdan içeri girdik. Olay yerinden kaçarken Mustafa, Umut'a 'Ben Yaşar'ı bıçakladım. Siz üstlenin, ben size bakarım' dedi. Ancak onlar kabul etmedi" şeklindeki ifadeleri de iddianamede yer aldı.
Tutuklu sanık Umut K. ise olay yerine gittiklerinde babası Mustafa K.'nın yatak odasının camını kırarak odaya girdiğini söyleyerek "Babam yatak odasının kapı camını kırarak odaya girdi. Önce Yaşar bıçak çekti. Yaşar bize doğru da küfür edince sinirlenip sopa ile vurdum. S.T. Yaşar'ı bacağından bıçakladı. Umut Ç. de kafasına küçük masayla vurdu. Yaşar yere düştü, babam da üzerine çıkıp bıçakladı" dedi.
Bıçakları babası Mustafa K.'den almadıklarını söyleyen Umut K. "Biz bıçakları babamdan almadık, üstümüzde vardı" dedi. Tutuksuz sanıklardan S.T. de Yaşar Esen'i bıçaklamadığını öne sürerek suçlamaları reddetti.
Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi
Hazırlanan iddianamede uzun süredir Neriman K.'nın Mustafa K.'dan ayrı yaşadığı; Yaşar Esen ile aynı evde kaldığını öğrenince namusunun lekelendiği düşüncesiyle yanına oğlu Umut K., oğlunun arkadaşları Umut Ç. ve S.T.'yi alarak köye gittikleri yer aldı. Hangi ortak amaç için yola çıktıklarının bilincinde oldukları ve buna rağmen karşı çıkma veya vazgeçme imkanları varken eve gittikleri; eylem ve fikir birliği içinde hareket ettikleri de iddianamede yer aldı.
Sanıklar hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkmaları bekleniyor. Öte yandan Tutuksuz sanık S.T.'nin ise 18 yaşından küçük olduğu için 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
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