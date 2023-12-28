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Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Son Dakika
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Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine nakledildi. Kazada ölen ve yaralanan bazı kişilerin akrabalarının cenazesinden dönerken kaza yaptığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Nihal Yıldız, Hüseyin Kamil Yıldız, Kenan Cin ve Erdoğan Mandal'ın cenazeleri işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketlerine gönderildi.

28.12.2023 - 16:11,
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Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

SAKARYA - Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen kazada ölen 4 kişinin cenazeleri memleketlerine nakledildi. Ölen ve yaralıların bazılarının akrabalarının cenazesinden dönerken kazaya karıştığı öğrenildi.

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya kesiminde sabahın ilk ışıklarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında 10 kişi hayatını kaybederken 61 kişi yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazada yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, ölenler ise morga kaldırıldı. Hayatını kaybeden Nihal Yıldız (Osmaniye), Hüseyin Kamil Yıldız (Osmaniye), Kenan Cin (Giresun- Görele), Erdoğan Mandal'ın (Giresun - Görele) cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından memleketlerine gönderilmek üzere yola çıktı.

Ölenlerden Kenan Cin, Erdoğan Mandal, Ömer Mandal ile yaralılardan Ali Ercan Kırca, Beytullah Kırca, Muzaffer Kanber, Mehmet Kanber, Ayhan Mandal, Osman Dursun, Fatma Dursun akraba oldukları, Giresun Görele'den cenazeden döndükleri öğrenildi.

Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi
Kaynak: İHA
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Osmaniye, Giresun, Sakarya, Marmara, Ulaşım, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Can pazarının yaşandığı kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri memleketlerine gönderildi - Son Dakika


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