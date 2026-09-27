Çanakkale Ayvacık\'ta makilik yangın ekipler ve köylülerin desteğiyle söndürüldü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Ayvacık ilçesi Dibekli köyü yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Yangına Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin ve çevredeki köylülerin de desteğiyle söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor.