Çanakkale Biga'da jandarma Osmanlı dönemine ait 382 tarihi eseri ele geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 10-17 Kasım'da Biga'da tarihi eser kaçakçılığına müdahale etti. Operasyonda Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 378 sikke, 3 hayvan ve 1 insan figürü olmak üzere toplam 382 tarihi eser ele geçirildi.
Çanakkale'de tarihi eser kaçakçılığına müdahale eden jandarma ekipleri, Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen çok sayıda sikke ve figür ele geçirdi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, 10 - 17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetler çerçevesinde Biga ilçesinde meydana gelen tarihi eser kaçakçılığına müdahale edildi. Biga'da gerçekleştirilen operasyonda; 378 adet Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen muhtelif boyut ve ebatlarda sikke, 3 adet tarihi eser niteliğinde hayvan figürü, 1 adet tarihi eser niteliğinde insan figürü ele geçirildi. Toplam 382 adet tarihi eser niteliğinde malzemeye jandarma ekiplerince el konuldu.
Kaynak: İHA
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