Tanker Çanakkale Boğazı\'nda Arıza Yaptı

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 171 metre uzunluğundaki 'ANWAAR AFRIQYA' isimli tanker, makine arızası yaptı. Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

Libya'dan Tuzla'ya giden 171 metre uzunluğundaki 'ANWAAR AFRIQYA' isimli tanker Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında Kepez önlerinde makine arızası yaptı. Gemi kaptanının durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne (KEGM) bağlı 'Kurtarma-4' römorkörü sevk edildi. Boğazı geçecek diğer gemiler arıza hakkında bilgilendirildi.

Tanker, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi. - ÇANAKKALE