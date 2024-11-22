Çanakkale\'de 2 Milyon Makaron Ele Geçirildi

3.Sayfa

Çanakkale'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kamyon kasasında 2 milyon makaron ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir kamyon durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. - ÇANAKKALE