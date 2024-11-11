Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 18'i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı.
Ayvacık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik gemisi TCSG-84 ve Sahil Güvenlik botu KB-111 tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak, içerisindeki 18'i çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de 41 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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