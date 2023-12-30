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Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 43 kaçak göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 43 kaçak göçmen yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale\'de 43 kaçak göçmen yakalandı
30.12.2023 - 18:30,
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından lastik bot içinde 43 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-12) tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 43 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika


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