Çanakkale Sahil Güvenlik ekipleri 6'sı çocuk, 29 kaçak göçmeni kurtardı - Son Dakika
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Çanakkale Sahil Güvenlik ekipleri 6'sı çocuk, 29 kaçak göçmeni kurtardı

Çanakkale Sahil Güvenlik ekipleri 6\'sı çocuk, 29 kaçak göçmeni kurtardı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 6'sı çocuk, 29 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından kurtarma operasyonu gerçekleştirildi. Kurtarılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

24.04.2024 07:26
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 6'sı çocuk, 29 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Kaçak göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Botu 'KB-20' tarafından lastik bot içerisindeki 6'sı çocuk, 29 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmen işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale Sahil Güvenlik ekipleri 6'sı çocuk, 29 kaçak göçmeni kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale Sahil Güvenlik ekipleri 6'sı çocuk, 29 kaçak göçmeni kurtardı - Son Dakika
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